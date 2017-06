The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy obligará a adecuar solares o cederlos para uso público Los cambios que el Gobierno plantea en la Ordenanza de Higiene Urbana prevén que los dueños de los edificios mejoren las condiciones de las medianeras al descubierto por el derribo del inmueble colindante miércoles, 28 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/06/2017) Los propietarios de solares deberán mantenerlos en condiciones o si no pueden costear el gasto cederlos al Ayuntamiento para uso público como aparcamiento, siempre que no vayan a construir en ellos. Son algunos de los cambios que el Gobierno municipal prevé introducir en la Ordenanza de Higiene Urbana para evitar la imagen de degradación de áreas como el casco histórico y el riesgo que supone para los vecinos el mal estado de algunos descampados que se usan como parquins improvisados. Vanessa Moltó, concejal de Comercio, explica el consistorio ha comenzado a trabajar con estos cambios para fomentar el uso público. "La solución en la que trabajamos es regular mediante la ampliación de la ordenanza el mantenimiento de esos solares para que sean abiertos y estén en condiciones". Los cambios en la ordenanza también afectan a las medianeras de los edificios que han quedado al descubierto tras haber sido derruido el inmueble colindante. Sus propietarios deberán darles un tratamiento externo dal margen del poliuretano amarillo que afea la imagen.