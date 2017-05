The examples populate this alert with dummy content

PATINAJE ARTÍSTICO Alcoy obtiene varios pódiums en el provincial Diversas patinadoras alcoyanas han logrado estar entre las tres mejores en el Campeonato Provincial de Alicante de Patinaje Artístico celebrado el sábado 29 de abril en el Polideportivo Francisco Laporta martes, 02 de mayo de 2017 El pasado sábado día 29 de abril de 2017, se celebró en las instalaciones del Pabellón B del Polideportivo Municipal Francisco Laporta de la ciudad de Alcoy, el Campeonato Provincial de Alicante de Patinaje Artístico de todas las categorías y clasificatorio para el Campeonato Autonómico que se celebrará en la población de Alginet (Valencia). Excelentes resultados para la representación alcoyana que consiguieron un total de cinco campeonatos provinciales de un total de ocho en juego en esta edición. En categoría benjamín, Lirios Nácher, del Patín Alcodiam quedó primera. En alevín, Irene Pastor y Laura Sevilla, ambas del CPA Santa Rosa lorgaron el segundo y tercer puesto respectivamente. En categoría infantil, segunda posición para Montse Satorre y tercera para Mar Vidal, ambas patinadoras pertenecientes al CPA Santa Rosa. En cadete, primer puesto para Raquel Pla del CPA Alcoy y tercero para Lucía Silva del CPA Cocentaina. En categoría juvenil, la alcoyana Andrea Silva se alzó con el título. En junior, primera posición para Sonia Pla del CPA Alcoy y segunda para Belén Juan del CPA Santa Rosa. Y por último, en la categoría sénior, Alicia Sánchez, del CPA Santa Rosa logró subir a lo más alto del pódium tras alcanzar la primera posición. También participaron en el evento las deportistas Beatriz Rufino (5ª Alevín), Lucía Francés (6ª Alevín), Lucía Moltó (11ª Alevín), Elena Seguí (10ª Alevín), María Baldó (12 Alevín), Ainhoa Valero (5ª Cadete), María Martínez (4ª Juvenil), Alba Botella (6ª Juvenil), Paula Hernández (7ª Juvenil), Julia Sanoguera (5ª Tercera Categoria) y Carla Galistero (10ª Tercera Categoría). La competición fue organizada por el CPA Alcoy y la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana. Cabe finalmente destacar el dominio claro de las alcoyanas en las categorías de cadete (Raquel Pla), juvenil (Andrea Silva), junior (Sonia Pla) y senior (Alicia Sánchez), donde desde hace unos años ocupan las primeras posiciones en el ranking provincial y autonómico. También destacar la excelente progresión en las categorías inferiores como benjamín (Lirios Nácher), alevín (Irene Pastor y Laura Sevilla) e infantil (Montse Satorre y Mar Vidal), que hacen pensar en buenos resultados en próximas citas. El próximo Campeonato Autonómico se celebrará en la localidad de Alginet (Valencia) los días 17 y 18 de mayo, en las categorías CADETE, JUVENIL, JUNIOR Y SENIOR, donde contaremos con representación alcoyana. Texto: C.P.A. Alcoy