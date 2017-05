The examples populate this alert with dummy content

Alcoy ofrece hasta 130.000 euros para implantar comercios en Centro El Ayuntamiento crea dos líneas de ayudas para abrir tiendas y rehabilitar locales viernes, 19 de mayo de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha creado dos nuevas líneas de subvenciones con el objetivo de implantar nuevos comercios en la zona Centro. Es la “primera acción inmediata” para impulsar la rehabilitación del barrio, según explica la concejal de Comercio, Vanessa Moltó, que ha pactado esta iniciativa en la Mesa del Centro. El importe máximo de las ayudas puede alcanzar los 130.000 euros, aunque la partida de salida es de 50.000. La primera línea de ayudas está pensada para apoyar la apertura de comercios en el barrio, especialmente en la calle de San Francisco y las adyacentes, que conforman la zona prioritaria. Estas ayudas podrán ofrecer 20.000 euros, ampliables a 30.000. El importe máximo es de 3.000 euros por ayuda. Las ayudas para la reforma de locales nacerá con 30.000 euros, aunque la concejal avanza que, en caso de amplia demanda, puede crecer hasta los 100.000. El límite es de 10.000 euros por ayuda. “Iniciamos ya las acciones para rehabilitar la zona Centro con unas ayudas para las personas que apuestan por abrir negocios en el barrio”, manifiesta la regidora. Moltó apunta que estas nuevas ayudas serán compatibles con las del plan de dinamización económica de Alcoy (el plan Inmpuls). La concejal avanza que el Ayuntamiento va a poner en marcha otras medidas para recuperar la zona Centro de forma paralela a la redacción del plan estratégico del barrio.