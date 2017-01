The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alcoy ofrece alternativas al traslado de la Selectividad El campus de Alcoy de la UPV pone a disposición sus instalaciones para evitar trastorno a los alumnos- El Ayuntamiento plantea el uso del aulario de la eventual expansión de la Universidad de Alicante martes, 31 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/01/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (31/01/2017) Alcoy es uno de los municipios que lleva 30 años acogiendo las pruebas de Selectividad. La decisión de la Consellería de Educación de llevar a cabo el traslado de estos exámenes al campus de San Vicente de la Universidad de Alicante, para no interferir en la actividad lectiva de los institutos, afectaría a cerca de 500 alumnos de la comarca, según el Ayuntamiento de Alcoy. Antoni González, director del IES Pare Vitoria y presidente de la Asociación de directores de Secundaria de la Comunitat Valenciana, confía en que Educación rectifique. "Es una ventaja para el alumnado [mantener los exámenes en Alcoy]. Desde el primer momento los directores hemos trasladado que [el traslado de la Selectividad] no es la mejor propuesta". Los directores han presentado un escrito formal a Educación. El Gobierno local se ha sumado a la petición y ha puesto a disposición de la Consellería "cualquier infraestructura pública, incluso las previstas para el futuro campus de la Universidad de Alicante para acoger las pruebas", según el concejal Manuel Gomicia. El campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia, también pone a disposición sus instalaciones, según ha explicado su director Juan Ignacio Torregrosa. "Como universidad pública que somos ofrecemos a la ciudad nuestras instalaciones para que la Universidad de Alicante pueda realizar las pruebas y así quitar presión a los alumnos y gastos a sus familiares para desplazamientos innecesarios". El origen del traslado de la Selectividad tiene su origen en la falta de espacio para acoger los exámenes en Xàtiva.