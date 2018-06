The examples populate this alert with dummy content

AYUDA HUMANITARIA Alcoy ofrece cinco espacios para acoger a inmigrantes del Aquarius Villa Vicenta, viviendas municipales y el albergue de transeúntes pueden cobijar a más de 30 personas jueves, 14 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (14/06/2018) El Ayuntamiento de Alcoy ha definido cinco posibles emplazamientos para albergar a los refugiados del buque Aquarius que puedan llegar a la ciudad. Se trata de villa Vicenta, la antigua residencia de verano de Juan Gil Albert en El Salt, tres viviendas municipales y en el albergue de transeúntes de Cruz Roja. Según el Ayuntamiento, villa Vicenta tiene capacidad para hasta 20 personas, por lo que la ciudad puede acoger a más de 30 personas. Los puntos de acogida han quedado definidos tras la reunión celebrada ayer por la tarde entre el Ayuntamiento y entidades sociales para coordinar el dispositivo de ayuda humanitaria. Una de ellas, Cruz Roja, coordinará la primera fase de acogida, que aportará asistencia médica, psicológica y jurídica a los refugiados. El Gobierno recalca que la ciudad está preparada para acoger inmigrantes a la espera de que parte de los 629 refugiados que viajan a bordo del Aquarius puedan llegar a la ciudad. La concejal de Servicios Sociales, Aroa Mira, apunta que todavía no está claro si los refugiados serán distribuidos entre los municipios. “Tampoco sabemos cuántos irán a cada localidad ni por cuanto tiempo”, explica. La Generalitat ha convocado a los ayuntamientos que han mostrados voluntad de acoger a refugiados a una reunión que se celebrará la próxima semana.