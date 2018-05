Alcoy ofrece suelo en Pagos para hacer viable Alcoinnova

The examples populate this alert with dummy content

Alcoinnova, el proyecto industrial de La Española, es viable, pero no en la zona de La Canal. Es el mensaje que ha transmitido el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, en su comparecencia para valorar la sentencia del TSJ que anula el plan. Francés ha ofrecido a La Española suelo en la zona de Pagos para que pueda desarrollar su proyecto industrial. "La sentencia anula la zona de La Canal, pero no el proyecto y vamos a hacer todo lo posible para se ubique en otro punto", ha dicho el alcalde, que ha mostrado la sensación agridulce que le ha generado el fallo judicial: "La sentencia consigue que Alcoinnova no se desarrolle en La Canal, que es lo que siempre ha reivindicado el Gobierno, pero deja en una situación complicada a La Española", ha manifestado. El regidor ha acusado al Partido Popular de haber "engañado" a la empresa haciéndole creer que, a través de la figura de Actuación Territorial Estratégica, el proyecto saldría adelante en menos de un año "saltándose la ordenación urbanística". "La Española invirtió en este proyecto porque le vendieron la moto desde el anterior Gobierno autonómico de la Generalitat, con Isabel Bonig al frente", ha precisado. Francés ha lamentado que el PP "jugase con fuego, de lo que ha salido perjudicada la empresa". El primer edil ha reiterado el ofrecimiento del Ayuntamiento para que Alcoinnova pueda desarrollarse en la zona de Pagos, que ofrece una superficie de 300.000 metros cuadrados ya dibujada en el Plan General, cuya primera versión espera ver aprobada "antes del verano". El alcalde ya ha mantenido el primer contacto con La Española, cuyos servicios jurídicos están valorando el fallo. De momento no se ha pronunciado sobre la posibilidad de presentar recurso. La sentencia cuenta con los votos contrarios de dos de los cinco magistrados, al considerar que el tribunal ha variado su criterio respecto a la resolución del contencioso presentado por el Ayuntamiento contra el proyecto. Ante las críticas que la Colla Ecologista La Carrasca ha dirigido hacia la falta de voluntad del Gobierno por frenar el proyecto, Francés ha recalcado que los argumentos "son idénticos a los de La Carrasca y Salvem El Molinar". Francés se ha preguntado "cómo es posible que hace unos meses el tribunal dijese que el proyecto era válido y ahora diga que no lo es". "Ha habido un cambio radical de criterio entre las dos sentencias".