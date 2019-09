The examples populate this alert with dummy content

Alcoy organiza un acto para despedir a Camilo Sesto y trabaja en su futuro museo El alcalde, Antonio Francés, confirma que el cantante descansará en la ciudad aunque el traslado de sus cenizas "no será inminente"-El Ayuntamiento inicia los contactos para perfilar qué legado artístico se podrá mostrar en la exposición permanente lunes, 09 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha confirmado que Camilo Sesto descansará en Alcoy, como era voluntad del artista. El primer edil, que esta mañana ha visitado la capilla ardiente en la sede de la SGAE en Madrid, ha anunciado que el traslado de las cenizas no será a corto plazo. Así, “contando con el traslado no es inminente, desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando en un acto a la altura de Camilo, donde todos los alcoyanos y admiradores que deseen estar en Alcoy puedan despedirse de este artista universal”. Un acto “con el que daremos más detalles tan pronto como sea posible”. Francés, asimismo, ha anunciado que ya están trabajando en el futuro museo de Camilo Sesto en la capital de L’Alcoià. La máxima autoridad de la ciudad, desde Madrid, ha explicado que se está conversando con el representante y albacea testamentario del cantante para poder hacer realidad el museo donde mostrar objetos del artista alcoyano más internacional.