URBANISMO Alcoy otorgará ayudas para rehabilitar fachadas en Entenza El Consistorio incrementa un 65% el presupuesto para sufragar la mejora de los edificios del centro y del Ensanche jueves, 09 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/05/2019) Las ayudas a la rehabilitación de fachadas llega a la calle Entenza. El Ayuntamiento de Alcoy anuncia un incremento del 65% en la partida del presupuesto 2019, que alcanza los 44.000 euros. La subvención municipal en régimen de concurrencia competitiva para la rehabilitación de fachadas que ha aprobado la Junta de Gobierno pasa de los 15.000 euros de órdenes anteriores a 44.000 euros reservados para el presente ejercicio. Aumenta también el porcentaje subvencionable al 50% y un máximo total de 4.000 euros. Manolo Gomicia, concejal de Territorio, explica "este año, hemos querido incluir en la convocatoria la calle Entenza para ayudar a particuales en la rehabilitación. Y, así, completar la rehabilitación que hemos hecho en esta importante vía de comunicación". Por otra parte, esta actuación "además de mejorar la imagen y el mantenimiento" de los edificios y la calle, también "conlleva inversión económica y ocupación en el sector de la construcción", añade el edil. Las ayudas pueden solicitarse hasta el 25 de junio.