ALERTA SANITARIA Alcoy padece un brote de sarna con cinco pacientes afectados Salud Pública abre una investigación para evitar nuevos contagios miércoles, 31 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/01/2018) La Conselleria de Sanidad ha detectado en Alcoy un brote de sarna que afecta a cinco personas. La Dirección General de Salud Pública ha iniciado una investigación epidemiológica para detectar el origen del contagio y evitar nuevos afectados. Los pacientes afectados, así como sus contactos más cercanos, deben someterse a un tratamiento consistente en una crema, según Sanidad. El primero de los casos fue detectado en noviembre en el centro de salud La Bassa, en la Zona Norte, según avanzó el martes La Vanguardia. La aparición de un segundo caso vinculado al primero hizo saltar la alerta sanitaria. Al menos cuatro de los cinco casos corresponden a la misma familia, según la edición digital del diario catalán. La sarna es una enfermedad contagiosa de la piel provocada por ácaros que excavan túneles por debajo de la superficie de la piel y dejan huevos. La principal vía de transmisión es el contacto con la piel entre una persona enferma y otra sana. También pasa a través de los textiles, como toallas y la ropa de cama. Sanidad mantiene abierta una investigación con el objetivo de determinar el origen del brote y evitar la aparición de nuevos afectados, básicamente personas cercanas a los cinco casos detectados hasta el momento. El tratamiento, informan fuentes sanitarias, es muy sencillo: una simple crema en las zonas afectadas.