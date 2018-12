The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Alcoy participa con el Medio Ambiente Los proyectos relacionados con el Medio Ambiente predominan en las 11 propuestas vecinales seleccionadas dentro de los presupuestos participativos, que se repartirán 400.000 euros miércoles, 19 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los proyectos relacionados con el Medio Ambiente predominan en las propuestas vecinales. Áreas naturales, mobiliario urbano, accesos a la ciudad, iluminación sostenible, parques, agua, gastronomía y peatonalización han sido los temas preferidos en la quinta edición de los presupuestos participativos. Han votado 1.394 personas, mayores de 16 años y empadronadas en Alcoy. Las 11 propuestas seleccionadas se repartirán los 400.000 euros disponibles, 320.000 para proyectos de inversión y el resto de gasto corriente. María Baca, concejal, explica la lista de los principales proyectos, el de mayor cuantía, los 100.000 euros para el cambio a la iluminación led. "Además de esta inversión, las otras seis son las siguientes: la adecuación de las pistas forestales de acceso entre la Font del Quinzet, el Racó de San Bonaventura y la vía verde, la adecuación del área recreativa de la Font del Quinzet, acondicionamiento de los accesos a la ciudad, introducción de energías renovables y placas solares en instalaciones municipales, instalación de zonas de sombra en parques infantiles y repoblación con árboles autóctonos la zona de doña Amalia para mejorar su sustentanción". En el apartado de gasto corriente, que reserva 80.000 euros, destacan propuestas como la campaña para concienciar acerca del cuidado del mobiliario urbano, con 30.000 euros, otra sobre la calidad del agua potable en la ciudad, 20.000 euros, y un estudio de reutilización de biomasa para combustible derivada de la masa forestal, valorada en 6.000 euros.