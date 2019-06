The examples populate this alert with dummy content

JORNADA Alcoy participa en el V Congreso de Ciudades Inteligentes Una delegación municipal expone en Madrid los proyectos Smart City que se aplican en la capital de L'Alcoià jueves, 27 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (27/06/2019) Alcoy ha participado en el V Congreso de Ciudades Inteligentes que se ha realizado en Madrid. El concejal de Modernización de la Administración, Alberto Belda, y técnicos municipales han acudido a este congreso en el que se han reunido ciudades que han apostado por la Smart City con intercambios de experiencias entre sus responsables. En este encuentro "se comunican las nuevas tendencias en Smart City, en un mundo que cambia muy rápidamente y hay que estar siempre al día en las innovaciones", ha indicado Belda. El Ayuntamiento de Alcoy "ha hecho una gran apuesta por la Smart City con la aprobación, la pasada legislatura, del plan director de la Smart City y con el programa Digital Cities Challenge", asevera.