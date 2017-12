The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Alcoy pide la declaración de BIC para los Moros y Cristianos El Ayuntamiento eleva la solicitud, junto a la Asociación de San Jorge, a la Conselleria de Cultura viernes, 01 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (01/12/2017) La Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy ha iniciado este viernes el camino para obtener la declaración de Bien de Interés Cultural. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado solicitar la declaración a la Generalitat Valenciana. Tanto el Consistorio como la Asociación de San Jorge confían en obtener la distinción a lo largo de 2018. La solicitud culmina dos años de trabajo para preparar el expediente que justifica “la relevancia y la importancia” de la Fiesta, según ha manifestado el alcalde, Antonio Francés. El regidor considera que la declaración de Bien de Interés Cultural es un paso “para reforzar la Fiesta”. Los Moros y Cristianos serían el tercer BIC inmaterial de Alcoy “lo que pondría de manifiesto la relevancia de las tradiciones en la proyección de la ciudad al mundo”. La declaración representa beneficios fiscales, aparte de preservar la identidad de la Fiesta, según ha explicado el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Moragues. La Asociación es miembro de la comisión creada por la Generalitat para otorgar este distintivo. La intención inicial del Gobierno valenciano, tras declarar las fiestas como Bien de Relevancia Local, ara conceder el BIC a todos los Moros y Cristianos que se celebran en territorio valenciano. Olcina ha detallado que se mostró contrario a esta opción. “Hay muchos actos en muchos municipios que merecen esa declaración, pero hacerlo con carácter general sería restarle importancia”, ha manifestado. Olcina espera que Alcoy, “cuna de la Fiesta” como se entiende hoy en día, sea la primera en obtener la declaración.