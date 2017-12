The examples populate this alert with dummy content

ARTE URBANO Alcoy pinta al Joan Valls más humano El artista Vincent Company van der Spek pinta un mural de 30 metros de largo por 2 y medio de alto junto a la plaza Miguel Hernández en unas jornadas dedicadas a los Derechos Humanos martes, 12 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert y la Diputación de Alicante han organizado, en colaboración con cuatro Ayuntamientos, unas jornadas de arte urbano por los derechos humanos aprovechando la celebración de este día. El turno de Alcoy llegó el mismo domingo, 10 de diciembre: el encargado de la iniciativa fue el artista Vincent Company van der Spek, que ha pintado un mural de 30 metros de largo por 2 y medio de alto en la calle de Santa Rosa, junto a la plaza Miguel Hernández. Un trabajo que pretende unir dos artes, como explica el propio artífice. "Es un reto interesante convertir lo pictórico en algo poético (...), enfatizar la libertad del arte como medio de expresión del ser humano". El retrato de Joan Valls ya forma parte de la historia del grafiti de Alcoy, en un doble guiño a su tradición y a los derechos humanos.