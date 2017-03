The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Alcoy plantea la bajada a 20 alumnos por aula para evitar cierre de unidades Los nueve centros concertados de Alcoy han trasladado al Ayuntamiento su preocupación por los posibles recortes ante la eventual renovación de los conciertos educativos jueves, 23 de marzo de 2017 Los nueve centros concertados de Alcoy han trasladado al Ayuntamiento su preocupación ante la eventual renovación de los conciertos educativos, que la Consellería de Educación realiza cada 4 años. La inquietud de los colegios locales centra en que cualquier modificación pueda afectar a las aulas de 3 años de Infantil, de Formación Profesional o Bachillerato. Representantes de AMPAS, sindicatos y directores de Sant Vicent de Paül, La Salle, Sant Roc, Josep Arnauda, Sagrada Familia, Salesiàns Joan XXIII y Sant Vicent Ferrer, La Presentación y Santa Ana, han solicitado al alcalde, Antoni Francés y al concejal de Educación, Alberto Belda, que aprovechen la visita a Alcoy del Conseller de Educación, Vicent Marzá, este viernes 24 de marzo a la Jornada de Sociolingüística, para iniciar un diálogo que garantice la continuidad de la enseñanza concertada en la ciudad. Insisten en que la enseñanza concertada es mayoría y que los 9 centros de Alcoy escolarizan más de 6.300 alumnos y dan trabajo además de 590 personas. Héctor Martínez, representante del sindicato mayoritario de la enseñanza privada concertada, FSIE, ve con reservas la opción que les ha planteado el ayuntamiento de solicitar la bajada la ratio, de 25 a 20 alumnos por aula, como posible solución a los recortes de unidadades tanto en la pública como en la concertada. "Este pacto local garantizaría la calidad de las aulas, pero si la Consellería de Educación no lo da por bueno, si se produce algún recorte de unidades por no llegar a la ratio de 25, las afectadas serían las aulas de la concertada". Reclama que la renovación del concierto educativo, cuya publicación está prevista para el 15 de abril, "espere conocerse la demanda social de los padres". El anuncio de cierre de unidades en la concertada ya sacó a la calle en Alcoy a más de 1.500 personas en la concentración convocada por los centros educativos y la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa) para rechazar la política del Gobierno valenciano.