GESTIÓN MUNICIPAL Alcoy pondrá en marcha un proceso de Compra Pública Innovadora Considerada como una herramienta eficaz para potenciar la I+D+i empresarial y mejora de los servicios públicos - Se enmarca dentro de la estrategia DUSI y Smart City. martes, 18 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (18/06/2019) Alcoy será una de las primeras ciudades en poner en marcha un proceso de Compra Pública Innovadora. Lo ha anunciado el alcalde Antonio Francés, en la jornada que al respecto ha acogido este martes Alfaç del Pí. La sesión, organizada por la red Innpulso y la Agencia Valenciana de la Innovación ha contado con la presencia de su vicepresidente, Andrés García Reche y el alcalde de l’Alfaç, Vicent Arques. La Compra Pública Innovadora esta considerada como una herramienta eficaz para potenciar la I+D+i empresarial y mejora de los servicios públicos. Se enmarca dentro de la estrategia DUSI y Smart City.