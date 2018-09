The examples populate this alert with dummy content

VEHÍCULOS Alcoy pone coto a la nueva movilidad El Ayuntamiento prepara una ordenanza que regule el uso de patinetes eléctricos, segways o bicicletas jueves, 27 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy quiere poner coto a los nuevos medios de movilidad. El Ayuntamiento trabaja una normativa para regular el uso de vehículos como patinetes y bicicletas eléctricos por las calles de la ciudad, donde comienza a ser habitual ver circular estos nuevos medios de transporte. Aunque no ha habido problemas como en otras ciudades, el Ayuntamiento quiere regular su uso para que estos sistemas de transporte personal y sostenible puedan circular de forma segura y ordenada, sin alterar la convivencia y provocar incidencias. El Gobierno ha aceptado un ruego de Guanyar Alcoi, que considera necesario ordenar aspectos como las zonas por las que pueden circular, las velocidades máximas, los lugares de estacionamiento, el uso del casco o la edad mínima para utilizarlos. Estefanía Blanes, portavoz de Guanyar, defiende una nueva norma que cubra el vacío legal al respecto. El concejal de Seguridad, Raül Llopis, explica que desde hace meses está en marcha la redacción de una nueva ordenanza de tránsito y movilidad que va a incluir normas específicas para los nuevos vehículos.El objetivo del Gobierno es presentar el primer borrador de la nueva ordenanza antes de que finalice el año. Para Guanyar Alcoi es fundamental que la nueva normativa llegue acompañada de una potente campaña de información.