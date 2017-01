The examples populate this alert with dummy content

PLENO Alcoy pone en marcha la 'liquidación' de Trillo El pleno aprueba con la única abstención del PP iniciar los trámites para que el ex ministro deje de ser Hijo Adoptivo de la ciudad martes, 31 de enero de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy ha aprobado iniciar los trámites para retirar al ex ministro de Defensa Federico Trillo el título de Hijo Adoptivo de la ciudad, concedido en 2000. El pleno ha puesto en marcha el proceso que, según el alcalde, Antonio Francés, culminará antes de dos meses. Todos los grupos políticos con representación municipal han apoyado la medida, a excepción del Partido Popular, que se ha abstenido. El tercer intento de retirada de honores municipales a Trillo se produce después de que el Consejo de Estado emitiese un informe en el que atribuía al Ministerio de Defensa, entonces dirigido por Trillo, la responsabilidad del accidente del Yak 42, en el que fallecieron 62 militares españoles. “Hasta que no pida perdón, Trillo debe sentir la presión de todos los ciudadanos”, ha dicho el alcalde en el pleno. Según Antonio Francés, la ciudad se avergüenza de la gestión de Trillo. El siguiente paso para retirar a Federico Trillo del cuadro de honores del Ayuntamiento es la creación de una ponencia con, al menos, seis concejales, que debe argumentar los motivos por los que plantea que el ex ministro deje de ser Hijo Adoptivo. El informe será remitido al afectado para que plantee alegaciones, algo que ya hizo en 2014. Escuchados los argumentos de Trillo, la propuesta será elevada al pleno. Su aprobación requiere de una mayoría cualificada de dos terceras partes de los concejales.