TURISMO Alcoy pone en marcha el Plan de Destino Turístico Inteligente Con esta iniciativa se pretende impulsar la competitividad turística en materia de transformación digital jueves, 08 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/08/2019) Alcoy es una de las ciudades seleccionadas para poner en marcha el Plan de Destino Turístico Inteligente de la Comunidad Valenciana. Con esta iniciativa se pretende impulsar la competitividad turística en materia de transformación digital y se hará mediante mesas de trabajo y entrevistas con los principales agentes turísticos para ver las líneas de actuación en una hoja de ruta. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, recalca la importancia de esta nueva iniciativa a nivel turístico. Alcoy ya cuenta con el proyecto global de Ciudad Inteligente por lo que a través de Invant.tur es añadir a este proyecto la parte turística lo que le permitirá pasar de Destino de nivel 2 a Destino de nivel 3, con el aumento de subvenciones que ello supone. Desde diciembre de 2018 Alcoy forma parte de la Red de Destinos Turísticos Inteligente de la Comunidad Valenciana.