The examples populate this alert with dummy content

CIUDAD Alcoy pone en marcha su Smart Office El gobierno ha constituido este órgano abierto para coordinar e impulsar de forma transversal todas las acciones relacionadas con las acciones de ciudad inteligente o Smart City sábado, 27 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/07/2019)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (27/07/2019) La Smart Office ya está en marcha en Alcoy. El viernes se constituyó este órgano municipal, formado tanto por técnicos como por responsables políticos, con un carácter abierto. La oficina contará, además con las diferentes entidades y los grupos de interés necesarios para desarrollar los diferentes proyectos, entre ellos, las universidades o centros educativos de la ciudad, representantes del tejido económico y social, empresas locales u otras administraciones. El objetivo de hacer de Alcoy una ciudad inteligente es mejorar la vida de sus ciudadanos, convirtiendo esta necesidad en el centro de toda la acción del gobierno municipal. A través de la concejalía de Territorio y Ciudad inteligente, los últimos cuatro años, se avanzó mucho en este tema, consiguiendo grandes resultados, tanto en planes directores, propuestas concretas cómo en subvenciones de diferentes administraciones, según el gobierno local. Los objetivos con que nace esta oficina son, por un lado, continuar impulsando todo el trabajo realizado en los últimos años desde el gobierno municipal y de otra, seguir trabajando para poner en marcha nuevos proyectos, continuar con una destacada presencia en redes y foros de innovación y conseguir financiación europea, nacional, autonómica y provincial en el ámbito de las nuevas tecnologías.

La Agencia Valenciana de Innovación (AVI) ha subvencionado dos nuevos proyectos en la ciudad: el Smart Social para que la tecnología ayude a las personas en situación de soledad no querida y la Compra Pública Innovadora. La ciudad también ha recibido recientemente el proyecto europeo WIFI4EU para implantar el wifi gratuito en la ciudad. El gobierno quiere que la oficina también sea un espacio de difusión de procesos y acciones a la ciudadanía y de asesoramiento a todos los departamentos municipales, para que la introducción de cláusulas smart en los contratos del Ayuntamiento sea una realidad. Otro de los objetivos destacados es acreditar en Alcoy como Destino Turístico Inteligente (DTI), puesto que la ciudad ha sido el único municipio del interior de Alicante seleccionado por la Agencia Valenciana de turismo para poner en marcha un plan DTI.

El alcalde, Antonio Francés, que esta legislatura ha asumido las competencias en Gestión Estratégica y Ciudad Inteligente, destaca la situación de ventaja de Alcoy respecto a otros territorios que hay que aprovechar: "Ya hace ocho años que Alcoy apostó por convertirse no solo en una Smart City sino en un referente de ciudad mediana en este campo. Hoy en día, muchos ayuntamientos empiezan a ver la importancia de ser ciudad inteligente mientras Alcoy lidera este ámbito, siendo reconocida en la comunidad valenciana, España y Europa. Sin embargo, esta carrera es vertiginosa y, aprovechando todo nuestro bagaje, tenemos que seguir trabajando para hacer realidad nuevas iniciativas e impulsar todos los proyectos que ya estamos llevando adelante. La Smart Office nos permitirá coordinar mejor todas las acciones, asesorar e implementar la filosofía de transversalidad que la Smart City requiere, tanto en el Ayuntamiento como en la sociedad en general". Respeto, a los proyectos impulsados la pasada legislatura, la nueva oficina también tendrá un papel importante. Los objetivos en este caso son: actualizar el Plan Director Smart City, aprobado por unanimidad la pasada legislatura; seguir desarrollando los proyectos como la estrategia de desarrollo urbano sostenible (EDUSI), convertir la manzana de Rodes en parque tecnológico y sede del Distrito Digital de la Comunidad Valenciana, seguir avanzando en los programas de digitalización de la Comisión Europea como el Digital Cities Challenge y su continuación, Intelligent Cities Challenge y la inclusión de la ciudad en el grupo de trabajo creado por la Comisión Europea sobre Big Data; la mejora de la movilidad sostenible, los estacionamientos inteligentes o el desarrollo del Street Lab de Entenza como laboratorio para testar nuevos productos.