CELEBRACIÓN Alcoy pregonará las Fiestas con la doble Gloria Los glorieros adultos e infantiles, con los sargentos, iniciarán el desfile a las 17:30 horas desde El Partidor -El pleno del Consell aprueba destinar 35.000 € para la promoción de los Moros y Cristianos viernes, 26 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (26/04/2019)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (27/04/2019) Alcoy pregonará mañana sus fiestas de Moros y Cristianos con las dos Glorias. Este acto –que se celebra tras su suspensión hace poco menos de una semana por las lluvias-, arrancará a las 17:30 horas desde El Partidor. Los glorieros mayores del bando moro, dirigidos por su sargento David Antolí, serán los primeros en desfilar y, a continuación, los representantes del bando cristiano con Javier Lerma al frente. Tras los mayores, llegará el protagonismo para la niñez festera. Primero desfilarán los glorierets del bando moro y su sargento Miguel Mirón y, seguidamente, los glorierets cristianos y su sargento Leandro Vargas. Todos los festeros recorrerán la calle San Nicolás, plaza de España y Santo Tomás para finalizar en la iglesia de San Jorge. Difusión El Gobierno valenciano ha autorizado, en el pleno de este viernes, la suscripción del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valenciana y la Asociación de San Jorge para la realización de actuaciones para la promoción e impulso de las fiestas de Alcoy. A través de este acuerdo, la entidad festera se compromete a la edición e impresión de material publicitario, la realización de montajes audiovisuales de promoción de las fiestas, así como otras acciones promocionales de difusión.