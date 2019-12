The examples populate this alert with dummy content

CERTAMEN Alcoy premia a los mejores escaparates navideños Los establecimientos Koketo y Lo de les fotos ganan el concurso de decoración de los expositores exteriores lunes, 23 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/12/2019) Cuatro escaparates navideños de la ciudad tienen premio. El jurado del concurso, organizado por las asociaciones de comerciantes, ha decidido que el primer premio en la categoría de local comercial sea para Koketo y en segunda posición ha quedado Guaita. En la sección de hostelería-servicios, el mejor escaparate es el del establecimiento Lo de les fotos y el segundo premio ha recaído en Toni Miranda. Los elegidos recibieron el premio –para los ganadores es de seis meses de cuota gratuita en las asociaciones comerciales y de tres meses para los segundos- en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. La edil de Comercio, Vanesa Moltó, les felicitó por estas distinciones. Veinte comercios, según la información facilitada, se presentaron al concurso de escaparates navideños organizado por la Federación de Comercios y Afines de Alcoy y la Asociación Comarcal de Empresarios de Comercio de Alcoy, con la colaboración de la Cámara de Comercio de Alcoy y el Ayuntamiento.