HOMENAJE Alcoy prepara la despedida de Isabel-Clara Simó para el 24 de enero El alcalde Antoni Francés ha explicado en Radio Alcoy que se está gestionando con la familia de la escritora realizar un sencillo acto en el Cementerio Sant Antoni Abad jueves, 16 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El acto de despedida a Isabel-Clara Simó en Alcoy tendrá lugar el próximo viernes 24 de enero. El funeral celebrado este jueves en Barcelona ha contado con la presencia de representantes de la cultura, de la ciudad de Alcoy, de la Generalitat Valenciana y de Cataluña. El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, las conselleras de Cultura catalana, Maria Angela Vilallonga y la de Salud, Alba Vergés junto al Conseller de Cultura valenciano, Vicent Marzà, han asistido al acto de despedida que ha acogido el Tanatori de Les Corts de Barcelona. Por él ya pasaron ayer el presidente de les Corts Valencianes, Enric Morera y el del parlament de Catalunya, Roger Torrent. La delegación alcoyana ha estado representada en la figura del concejal de Cultura, Raül Llopis y del alcalde de Alcoy, Antonio Francés que ha comenzado a preparar junto a la familia el acto de despedida del próximo viernes en Alcoy. Del ámbito de la cultura, destaca la asistencia del vicerrector de Cultura, Llengua i Esports de la Universidad de Alacant, Carles Cortés, con quien mantenía una estrecha relación. Isabel-Clara Simó falleció a los 76 años el pasado lunes en Barcelona, donde residía.