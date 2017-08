The examples populate this alert with dummy content

SALUD PÚBLICA Alcoy prepara la reapertura de dos de sus principales fuentes El ayuntamiento abrirá después del verano los surtidores de La Rosaleda y de la plaza de España tras una década clausurados ante el posible riesgo de transmitir la legionela viernes, 18 de agosto de 2017 El Ayuntamiento de Alcoy va a abrir las fuentes de La Rosaleda y de la plaza de España cuando finalice el verano, ya que en ese momento se reduce el riesgo de propagación de la bacteria. Esos dos surtidores están clausurados desde hace más de una década, en concreto, desde el año 2000, ante el posible riesgo de transmitir la legionela, la bacteria que desde 1999 generó más de 400 casos de neumonía. Jordi Martínez, concejal de Obras y Medio Ambiente, explica que “hay algunas fuentes que no podrán abrirse, no por legionela si no porque la infraestructura está obsoleta y habrá que plantearse alguna actuación”. La previsión inicial de la apertura de la fuente de la Rosaleda era en enero de este año, mientras que la de la plaza de España estaba prevista para después de la primavera. La apertura de los dos nuevos surtidores completa el proceso iniciado a finales del año pasado con la puesta en marcha de Parterre, Glorieta y jardines sindicales de UGT.