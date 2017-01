The examples populate this alert with dummy content

LAS CONSECUENCIAS DE LAS LLUVIAS Alcoy prepara un proyecto urgente para contener La Beniata El tráfico permanecerá cortado mientras haya riesgo de nuevos desprendimientos – El Ayuntamiento habilita una oficina de atención a los afectados por el temporal lunes, 23 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/01/2017) El Ayuntamiento de Alcoy prepara un proyecto de urgencia para solucionar el problema de desprendimientos de tierra en la ladera de La Beniata que ha obligado a cortar la calle de Alicante, el único acceso sur a la ciudad. La vía permanecerá clausurada hasta que los técnicos certifiquen que no existe riesgo de nuevos desprendimientos. El Gobierno local espera que la reapertura, al menos de uno de los carriles, se produzca “cuanto antes”. El informe del servicio municipal de Arquitectura determina la necesidad de construir un muro de contención que sustituya al que se vino abajo el fin de semana como consecuencia de la lluvia. “Tenemos fondos en el presupuesto para el proyecto de la antigua Maquinaria Ceres que podemos utilizar de inmediato para actuar sobre la ladera”, ha explicado el concejal de Urbanismo, Manuel Gomicia. De forma paralela, los técnicos están evaluando si sigue habiendo movimientos para determinar la posible reapertura al tráfico de la calle. Jordi Martínez, concejal de Obras, detalla que la intención del Gobierno es abrir, al menos, un carril con el que poder aliviar el tráfico en la ciudad. Ahora bien, el regidor deja claro que lo prioritario es “la seguridad de los conductores y de los peatones”, por lo que no habrán decisiones sin garantías previas. El tráfico permanece cortado desde el domingo, lo que ha dejado a Alcoy con un único acceso, a través de la Zona Norte. El alcalde, Antonio Francés, junto al concejal de Obras, ha visitado este lunes alguno de los puntos más afectados por el temporal, especialmente parques y jardines, donde proliferan los árboles y ramas caídas durante el fin de semana. El Ayuntamiento ha abierto una oficina para asesorar a los vecinos afectados por el temporal. Prestará servicio durante esta semana, de 10 a 13 horas, en la sede de la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Atención a los afectados por el temporal La oficina atenderá a los vecinos que tengan reclamaciones por daños materiales, reclamaciones a Iberdrola por los cortes de luz u otros asuntos relativos al temporal. Recibirán asesoramiento y, llegado el caso, podrán cursar las reclamaciones. La concejala de Consumo, María Baca, señala que “aunque Alcoy no ha sufrido cortes de luz ni agua generalizados o circunstancias muy graves como otros municipios, creemos importante poner al alcance de la ciudadanía todos los recursos municipales para que los alcoyanos que se hayan visto afectados, pudieran recibir información y ayuda a la hora de tramitar reclamaciones o pedir indemnizaciones de sus seguros, entre otras cosas”. La edil recalca que “ha sido una semana muy intensa donde hemos intentado llegar al máximo de la mejor manera posible, pero también debemos gestionar el post temporal donde tan importante es la vuelta a la normalidad como que los ciudadanos no se sientan desprotegidos y encuentran en el Ayuntamiento toda la información que necesitan”.