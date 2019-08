The examples populate this alert with dummy content

CICLISMO Alcoy está preparado para recibir al pelotón de la Vuelta Ciclista El concejal de Seguridad, Raül Llopis, y el jefe de la Policía Local, David Lerma, han estado en Radio Alcoy para explicar las medidas que se han tomado para el paso de ronda española jueves, 22 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (22/08/2019) Será este domingo 25 cuando la Vuelta Ciclista a España 2019 pase por la ciudad. A partir de las 12 horas ya empezarán a implantarse las primeras medidas en las calles de Alcoy para el paso primero de la caravana publicitaria que acompaña a esta gran ronda y después del pelotón ciclista. El concejal de Seguridad, Raül Llopis, y el jefe de la Policía Local, David Lerma, han estado en Radio Alcoy para hablar sobre horarios, cortes de tráfico, aparcamiento y todo lo relacionado con la llegada de los cientos de ciclistas que forman parte de la Vuelta Ciclista a España así como de todo lo que ello conlleva como pueda ser la caravana publicitaria. Alcoy no será el único punto de paso por la comarca. Será durante la segunda etapa, Benidorm-Calpe, de 199,6 kilómetros, cuando la serpiente multicolor pase por Guadalest, Confrides, Benasau, Alto de Benilloba, Alcoy, Cocentaina, Benimarfull, Planes, Almudaina, Gorga y Quatretondeta.