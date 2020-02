The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Alcoy presenta las ayudas para la reforma, rehabilitación y regeneración urbana Concluye la primera fase de inspecciones a edificios de más de 50 años del centro, afectado los desplomes tras el último temporal - Los propietarios han recibido información para su mantenimiento, al que están obligados miércoles, 12 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/02/2020) Ayuntamiento y Generalitat ya disponen del primer diagnostico de las viviendas en situación de emergencia del centro realizado por el Instituto valenciano de la Edificación, lo ha anunciado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau en la jornada informativa desarrollada en Ágora a la que ha asistido junto al alcalde, Antonio Francés, que anuncia acciones penales contra quienes por dejadez creen situaciones de riesgo. Los técnicos del Instituto Valenciano de la Vivienda ya han finalizado primera fase de las inspecciones de los edificios de más de 50 años del centro de Alcoy. El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ha explicado en la jornada informativa que ha acogido el Ágora que las administraciones local y autonómica ya disponen de un primer diagnostico de actuación. Las primeras inspecciones se han realizado a los edificios en situación de emergencia. El alcalde, Antonio Francés, ha recordado la obligatoriedad que tiene los propietarios de mantener los inmuebles en condiciones. Anuncia que el cosnsitorio anuncia acciones penales contra quienes por dejadez puedan generar riesgos. "Me refiero a los propietarios que han acumulado un gran número de inmuebles para especular y las entidades bancarias que por el abandono de los edificios pueden acarrear problemas". Ha recordado el caso de uno de los inmuebles, en la calle Pintor Casanova, que al estar catalogado su falta de mantenimiento es perseguible. Los vecinos han recibido información sobre las ayudas para la reforma, rehabilitación y regeneración urbana en la jornada organizada por el Instituto Valenciano del Edificación, la Conselleria de Vivienda y Ayuntamiento. Al finalizar la jornada el conseller de Vivienda ha visitado algunas de las zonas afectadas por los desplomes en Alcoy y en Cocentaina a causa del último temporal.