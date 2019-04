The examples populate this alert with dummy content

SENSIBILIZACIÓN Alcoy presenta la campaña contra las agresiones sexistas en Fiestas Se trata de su segunda edición que presenta como mayor novedad un horario más amplio y más merchandasing y folletos publicitarios jueves, 25 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/04/2019) Alcoy refuerza la campaña contra agresiones sexistas en Fiestas de Moros y Cristianos en su segunda edición con la ampliación de horarios en los puntos informativos. El gobierno municipal ha presentado esta segunda campaña bajo el lema Alcoi diu no es no. Contra les agressions sexistes som una veu. Este año se ha ampliado el horario de atención en los tres puntos de información en diferentes franjas según el día y los puntos de información pero en general va desde las 10 de la mañana a las 4 de la madrugada, además se ofrecerá una gama mayor de merchandasing, incluidas unas pulseras moradas, y de folletos publicitarios. La campaña está respaldado también por el Plan Estatal contra la Violencia de Género. Aroa Mira, concejala de Igualdad, insiste en que se trata de una campaña orientada a la prevención, a la sensibilización, a la información y al asesoramiento. Los tres puntos informativos estarán ubicados en La Glorieta, la Plaza de Correos y el pasaje de San Agustín que da a la Plaça de Dins. Esta iniciativa ya tuvo lugar en las pasadas fiestas y en el Mig Any. Mira ha estado acompañada por la técnica de Igualdad, Rut Tomás. Justo junto a ellos se situarán también otros puntos de información para prevenir las drogodependencias, el consumo abusivo de alcohol y el consumo de alcohol en menores también en las Fiestas de Moros y Cristianos, a cargo de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas del Ayuntamiento, con la colaboración de la Asociación de San Jorge y la Generalitat. El lema de esta campaña es Si et passes, t’ho perds.