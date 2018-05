The examples populate this alert with dummy content

TEATRO Alcoy presenta la zarzuela 'Bohemios' este fin de semana en el Teatre Calderón La agrupación lírica El Trabajo trae esta obra este sábado y domingo, a las 19 horas, al Teatre Calderón viernes, 18 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La Ventana (16/05/2018) Bohemios es la historia de dos artistas que viven en una buhardilla de París. En una colindante, en el mismo rellano, reside la hija de un ex tenor a la que su padre está preparando para su presentación en la ópera. La obra regresa a Alcoy de la mano de Camilo Candela y la Sociedad El Trabajo. En esta cuarta vez de su interpretación en la ciudad, los míticos personajes como Cosette y Roberto afrontarán las dificultades que comporta la vida bohemia en un doble pase, a las siete, tanto sábado como domingo, en el Teatre Calderón. El tenor José Zamora cumple, con esta, cuarenta veces dentro del papel de Víctor, el músico de vida alegre. La soprano Gemma Soler y otro tenor, Alberto Ballesta, encabezan el elenco de protagonistas de Bohemios. En la dirección musical, Gregorio Casasempere, encargado de modular la original del maestro Amadeo Vives, y Enrique Peidro, al frente de los coros.