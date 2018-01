The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy presentará en Fitur modernismo y cicloturismo La Concejalía de Turismo lleva modernismo y cicloturismo a la próxima edición de Fitur, que se celebra en Madrid del 17 al 21 de enero miércoles, 03 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/01/2018) Alcoy lleva modernismo y cicloturismo a la próxima edición de Fitur, que se celebra en Madrid del 17 al 21 de enero. La Concejalía de Turismo pretende promocionar la Semana Modernista de Alcoy con información en la feria y en el centro de Madrid. Lo explica Lorena Zamorano, concejal de Turismo. “Este año vamos con dos novedades a la feria. La primera es la ruta BBT que es sin duda una apuesta importante para el turismo interior y la otra es la feria Modernista”, destacó la edil. Al patrimonio cultural e histórico suma Alcoy en su oferta para Fitur la nueva ruta BTT, recientemente homologada. Deporte, ecología y paisaje se funden en una ruta de 39 kilómetros, como detalla el concejal de Medio Ambiente, Jordi Martínez. “Es una ruta muy bien señalizada con más de 80 balizas que ya están colocadas y el recorrido esta homologado y muy bien señalizado. Es un potencial ecológico y paisajístico muy importante ya que muestra todo el valor que tenemos en esta zona. Empieza en la vía verde y recorre 39 kilómetros en una ruta exigente”. El segundo día de feria, el 18 de enero, es la fecha asignada para que Alcoy realice la presentación de sus propuestas turísticas.