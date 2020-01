The examples populate this alert with dummy content

TURISMO Alcoy presentará su proyecto Destino Turístico Inteligente en FITUR La Asociación Provincial de Turismo Alicante Interior presentará su propuesta sobre oleoturismo, con una cata previa, así como la guía de sus actividades y la Challenge Costa Blanca de motos viernes, 17 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/01/2020) Alcoy presenta en FITUR su oferta turística de interior en combinación con la costa con una base tecnológica. Alcoy presentará en la Feria de Turismo de Madrid su proyecto DTI, Destino Turístico Inteligente, el miércoles 22 junto a Alfaç del Pi. Este plan se incluye dentro de la estrategia Smart City. La Asociación de Turismo Alicante Interior presentará su proyecto sobre oleoturismo, junto a una cata pevia, además de la guía de sus actividades y la Challenge Costa Blanca de motos, es decir, se basarán más en el producto que en el destino. La concejal de Turismo, Lorena Zamorano, explica la planificación para esta edición con la presencia del alcalde Antonio Francés en la presentación de este plan director realizado por una consultora externa y pagado por la Agencia Valenciana de Turismo, sin que no le haya costado nada al Ayuntamiento, un estudio para prevenir aspectos como las aglomeraciones o conocer mejor los gustos de los turistas que nos visitan o poder hacer más inclusivo este destino. Zamorano anuncia también que el jueves 23, el Ayuntamiento recogerá un premio SICTED del que han quedado finalistas por las Jornadas Gastronómicas de noviembre. También ha explicado que no habrá presencia de Alcoy en la plaza Callao.