OBRAS Alcoy prevé reabrir en mayo el segundo carril de La Beniata El Ayuntamiento ultima la contratación de un proyecto básico para reducir los problemas de tráfico martes, 28 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Suya es la radio (28/03/2017)

AUDIO Hora 14 Alcoy (28/03/2017) El Ayuntamiento de Alcoy va a contratar el proyecto básico que permita para consolidar el muro derruido de La Beniata, el acceso a la ciudad desde Alicante, y reabrir el carril de la calle que permanece cortado desde enero. El Gobierno local, del PSOE, calcula que a mitad de mayo la calle volverá a contar con dos carriles. “Pensamos que con la obra que vamos a ejecutar el Ministerio de Fomento autorizará la reapertura”, ha dicho el alcalde, Antonio Francés, en RADIO ALCOY. Francés ha explicado en qué va a consistir la intervención básica y urgente, con un coste estimado de 50.000 euros, según Urbanismo. “Hay que consolidar el muro que se vino abajo e instalar una malla para evitar nuevos deslizamientos”, detalla el primer edil. Mucho más importante es la obra que precisa toda la ladera y que los técnicos municipales y los del campus de Alcoy están analizando. “La ladera es propiedad del campus y hay que consolidarla”, ha apuntado. El alcalde confía en que Fomento dé su visto bueno a la reapertura del carril actualmente cortado, lo que aliviará en parte la congestión del tráfico provocada por el cierre del puente de Fernando Reig.