EMPLEO Alcoy prevé reducir un 15% el paro juvenil con el plan Avalem Joves El programa autonómico prevé la contratación de 100 personas de entre 16 y 29 años para reforzar los servicios municipales jueves, 08 de junio de 2017 El paro juvenil de Alcoy se va a reducir en un 15% a través de la aplicación del plan Avalem joves, impulsado por la Generalitat para combatir el desempleo de las personas de entre 16 y 29 años. La Conselleria de Economía Sostenible ha anunciado que el Ayuntamiento de Alcoy dispondrá de 2 millones y medio de euros para contratar a 100 jóvenes, que reforzarán los servicios municipales. El alcalde, Antonio Francés, ha subrayado que los 100 contratos que firmará el Ayuntamiento tendrán la máxima duración del plan, que es de un año. El primer edil ha apuntado que de estas contrataciones se va a beneficiar el conjunto de la ciudad, “porque vamos a mejorar los servicios que presta el Ayuntamiento”. De los 100 contratos, 22 serán jóvenes cualificados, que trabajarán como técnicos “en todos los departamentos municipales”, según el alcalde. Los otros 77, sin cualificación, se incorporarán como peones a la brigada de obras, lo que permitirá poner en marcha planes para mejorar el mantenimiento de la ciudad. El programa Avalem joves servirá, ha dicho el alcalde, para paliar la falta de personal provocada por las restricciones a la contratación impuestas por el Ministerio de Hacienda. Francés ha aplaudido el plan de la Generalitat, dotado de 56 millones de euros, que ha presentado el secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu. Según ha explicado, la Generalitat aportará aproximadamente 26.000 euros a cada contrato, que el Ayuntamiento completará con el 8% del valor global del plan. “Con el mismo dinero con el que el Ayuntamiento podría contratar a dos o tres personas, gracias a la colaboración con la Generalitat podrá contratar a 100”, ha resumido. Nomdedéu ha resaltado que en los últimos dos años el desempleo juvenil ya se ha reducido en Alcoy en un 24%. “Pero todavía quedan 762 jóvenes parados”, ha puntualizado. La condición indispensable para ser contratado a través de este plan es estar inscrito como desempleado en el Servicio Valenciano de Empleo.