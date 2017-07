The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Alcoy prioriza la rotonda del acceso sur El Gobierno local impulsa el proyecto para ejecutar la obra durante 2018 lunes, 10 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/07/2017) El Gobierno de Alcoy, del PSOE, ha recuperado el proyecto para construir una rotonda en el acceso sur a la ciudad. El buen resultado que ha ofrecido la instalación provisional forzada por el cierre del puente de Fernando Reig ha movido al equipo de Antonio Francés a considerar esta infraestructura como una prioridad, por delante incluso de la rotonda del acceso norte, en la zona de Erosky. La intención es desarrollar la obra durante 2018. La Concejalía de Obras ha encargado una memoria para valorar el coste de este proyecto, según ha explicado el concejal Jordi Martínez. La obra figuraba en lugar preferente del programa electoral del PSOE desde 2011, antes de acceder al Gobierno. Martínez reconoce que la rotonda provisional que desde hace un año sustituye a los semáforos para regular el acceso a Alcoy, al polideportivo y al polígono de La Beniata ha mejorado la circulación en la zona. Por ese motivo el Ayuntamiento quiere que las actuales barreras den paso a una rotonda ya definitiva. El objetivo es construirla durante 2018, ha dicho Martínez. El concejal espera conseguir la autorización de la Dirección General de Carreteras para desarrollar esta obra, que en el planning de prioridades del Gobierno ha pasado a estar por delante de otra rotonda: la del acceso norte. El Gobierno solicitará ayuda económica al Ministerio de Fomento para ejecutar el proyecto. Martínez recuerda que el Gobierno central tiene pendiente compensar a la ciudad por la cesión de la antigua travesía de la carretera nacional 340.