Alcoy proyecta cubrir el auditorio Amando Blanquer El Ayuntamiento pretende consolidar el uso escénico del recinto del parque de la Zona Norte lunes, 09 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ayuntamiento de Alcoy proyecta cubrir el auditorio Amando Blanquer, en el parque de la Zona Norte, para incrementar su uso cultural. Los planes del Gobierno pasan por acondicionar el escenario e instalar una cubierta móvil, como avanza el concejal de Obras, Jordi Martínez, “para convertirlo en un verdadero auditorio”. El proyecto que el Gobierno va a encargar como paso previo a su valoración económica está incluido en el plan de mejora del parque de la Zona Norte. Según Martínez, la solución por la que aboga el Ejecutivo local es instalar un tipo de cubierta móvil, como una lona, y cerrar la zona del escenario para poder instalar elementos de tramoya y equipo de sonido. El concejal considera muy interesante que el actual anfiteatro pueda utilizarse especialmente en los meses de verano para el desarrollo de actividades culturales. Hasta ahora, su uso ha quedado muy restringido a las fiestas del barrio de la Zona Norte y alguna actuación dentro de la programación veraniega. El Gobierno sostiene que puede sacarle más partido. “Actualmente está infrautilizado”, admite el concejal. Junto al cubrimiento del anfiteatro, el plan del Gobierno para el parque de la Zona Norte incluye una mejora global de la accesibilidad. “Estamos reformando todos los parques de la ciudad y ahora vamos a centrarnos en el de la Zona Norte”, apunta el regidor de Obras.