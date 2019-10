The examples populate this alert with dummy content

CEMENTERIO Alcoy proyecta exhumar 2.200 nichos por su deterioro y renovar el espacio La actuación afecta a los bloques del 1 al 14, al tener más de 50 años, y el Ayuntamiento ofrece trasladar los cuerpos a otra sección o la incineración sin cargo a los propietarios jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/10/2019) El Ayuntamiento de Alcoy proyecta desenterrar 2.200 nichos de los primeros bloques del cementerio de forma progresiva por su estado de deterioro, ya que tienen más de 50 años, y construir nuevos huecos para atender la demanda en un futuro. La concejalía de Obras y Servicios, desde hace dos años, trabaja en la recuperación de este espacio ofreciendo la posibilidad a los familiares o titulares de los nichos del traslado de los cuerpos a otras secciones del camposanto o la incineración de los restos y su depósito en un espacio destinado para las cenizas. Unas actuaciones que, como indica el edil Jordi Martínez, costea el Ayuntamiento. Los operarios iniciaron este plan poniéndose en contacto con los titulares de los 160 primeros nichos de los que 113 han elegido el traslado a otro espacio, 25 han preferido la incineración y con el resto, los técnicos están intentando localizar a los propietarios y negociando la mejor opción, según informan desde el Ayuntamiento. La renovación, indican, se realizará de manera progresiva conforme a los acuerdos con los familiares.