CRISIS SANITARIA Alcoy proyecta un plan de ayudas de 600.000 euros para autónomos y micropymes El Ayuntamiento, FEDAC y la Cámara de Comercio coordinan este apoyo que se canalizará con bonificaciones en tasas y subvenciones a actividades económicas lunes, 30 de marzo de 2020 El Ayuntamiento de Alcoy dará ayudas a los autónomos, comerciantes y micropymes para apoyarles ante la situación económica crítica que se dará tras la crisis sanitaria por el coronavirus. El alcalde, Antonio Francés, ha anunciado que, junto a la Cámara de Comercio de Alcoy y la Federación de Empresarios de L'Alcoià y El Comtat (FEDAC), han coordinado la puesta en marcha de un plan de 600.000 euros. Desde el Ayuntamiento informan que "se estudiarán ayudas que podrían enfocarse a través de bonificaciones en diferentes tasas y subvenciones a diferentes actividades empresariales". FEDAC piensa que estas medidas son "un buen punto de partida que debe, sin duda, ampliarse". El presidente de FEDAC, Nacho Gómez, indica que "las ayudas deben ser más cuantiosas para que lleguen a todos los sectores de la economía alcoyana: comercios, profesionales autónomos, oficios tradicionales, etc. Valoramos y agradecemos que el Ayuntamiento busque más ayudas y con más cuantía en los próximos días ". Desde la Cámara de Comercio de Alcoy, su presidente, Pablo de Gracia, añade dos aspectos fundamentales que reafirman la posición del empresariado. La primera es que "las empresas deben minimizar costes de cualquier modo. Y esto implica reducir lo máximo posible el pago de impuestos municipales". Por otra parte, "los autónomos y el resto de pymes necesitan con urgencia liquidez, dinero para continuar funcionando". "Necesitamos -añade- un apoyo firme de las administraciones hacia las empresas y autónomos afectados por las medidas de contención puestas en marcha por el Gobierno, cosas que sean sencillas y directas que lleguen de forma eficiente a quien lo necesite". La entidad cameral se ha puesto a disposición de la administración local para colaborar "en las tareas de admisión, certificación y tratamiento de la documentación que sea necesaria cuando estas ayudas se hagan realidad".