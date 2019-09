The examples populate this alert with dummy content

INICIATIVA Alcoy proyecta un plan para mejorar la convivencia en la Placeta les Xiques El Consell y el Ayuntamiento acuerdan firmar un convenio para que estudiantes de integración social de CIP FP Batoy redacten un programa de dinamización comunitaria a cambio de alojarse en dos viviendas públicas miércoles, 18 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (18/09/2019) Alcoy proyecta realizar un programa de dinamización comunitaria en una de las zonas más vulnerables de la ciudad, como es la Placeta de les Xiques, para mejorar la convivencia en esta área. El ayuntamiento y la Generalitat han acordado firmar un convenio –bajo el nombre Joves per la integració- mediante el cual, estudiantes del ciclo de integración social del CIP FP Batoy redactarán el documento de dinamización comunitaria a cambio de convivir en dos pisos de esta plaza alcoyana. María Baca, edil de Vivienda, explica que el funcionamiento de este programa que será piloto en la ciudad. "Las funciones serían que cuatro alumnos del ciclo de integración social puedan disfrutar de una vivienda donde no paguen el alquiler a cambio de formar parte del diseño y la ejecución de un programa de dinamización comunitaria", indica. Una vez estén redactadas las pautas y las acciones a desarrollar para contribuir a una mejor convivencia en esta área de la ciudad, se aplicarán las mismas. Una dinamización que, según indican la edil, espera que se ponga en marcha a principios de 2020. Lo que sí se va a poner en marcha este mes de septiembre es el servicio de mediación, cuyo funcionamiento se deberá coordinar entre el departamento municipal de vivienda y la Entidad Valenciana de Vivienda Pública. Un proyecto que, más adelante, se conjugará con el programa de dinamización comunitaria que realizarán los estudiantes de Batoy. Estos dos asuntos fueron tratados en la reunión que el alcalde de Alcoy, Antonio Francés, y la edil de Vivienda, María Baca, mantuvieron con representantes de la conselleria de Vivienda.