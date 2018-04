The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Alcoy proyecta una voz coral para pedir Fiesta Miles de personas llenan la plaza de España para cantar el Himno que abre los festejos en honor a San Jorge sábado, 21 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Fiesta de Moros y Cristianos de Alcoy ha comenzado. Una multitud se ha unido en una sola voz para invocar la trilogía que cada abril la ciudad dedica a San Jorge. Miles de personas han seguido las directrices de Benedicto Ripoll (Alcoy, 1934) al frente de las 24 bandas de música que han interpretado el Himno de Fiestas del maestro Gonzalo Barrachina, música que este 2018 cumple 101 años. Visiblemente emocionado, Ripoll, que dirigió la Unión Musical de Ibi durante 23 años, ha disfrutado de uno de los momentos más emocionantes de su vida, como él mismo ha confesado. Su designación como director del Himno era un reconocimiento a su carrera musical, heredada de su padre y seguida por sus hijos y sus nietos. Alcoy e Ibi se han unido este 21 de abril en la batuta de Ripoll. Apenas había un hueco en la plaza de España para vivir el arranque de una Fiesta que hasta el próximo martes va a sumir a Alcoy en una ensoñación medieval. Eran poco más de las 21.00 horas cuando Ripoll ha subido al estrado para comandar a cientos de músicos y a miles de almas deseosas de Moros y Cristianos. La interpretación del Himno de fiestas ha culminado la Fiesta del Pasodoble, el desfile en el que las bandas comprueban el calor de un pueblo que estima a los músicos que le dan sentido a la fiesta. El aire jovial de los pasodobles ha llenado de primavera la tarde de abril en Alcoy. Las cuatro bandas de Alcoy han sido las últimas en acceder a la plaza de España. Con todas ellas ocupando su correspondiente lugar en la Bandeja, el Sant Jordiet, Juanjo Valls, de la filà Mudéjares, ha entregado la batuta al director ante la atenta mirada de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que ha acompañado al alcalde, Antonio Francés, en la tribuna del Ayuntamiento. Con las dos interpretaciones del Himno, Alcoy se ha proyectado en una voz unánime para invocar a los Moros y Cristianos. En apenas unas horas los trajes volverán a las calles. El apretadísimo calendario de actos apenas dará tiempo al respiro y concederá miles de vivencias para el disfrute colectivo. La primera avanzadilla ha tenido lugar esta tarde en Alcoy.