Alcoy publica las 47 plazas de la oferta de empleo público para 2020

El Ayuntamiento de Alcoy publica las 47 plazas de la oferta de empleo público para este 2020. De éstas, 45 son de funcionarios y dos de personal laboral. Y entre la relación aprobada por el Ayuntamiento, y en turno libre, destaca las 2 plazas de celadores, 2 conserjes, 3 educadores de escuela infantil, 1 técnico de administración general y 1 técnico de inserción sociolaboral. En promoción interna se ofrece, entre otras categorías, 1 ayudante de cementerio, 6 delineantes, 2 educadores infantiles, 1 encargado de jardines, 2 oficiales electricistas o un técnico medio de participación ciudadana. Alberto Belda, edil de Personal, desatca que "seguimos trabajando para ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos para reducir la tasa de temporalidad de la plantilla". Nuevas incorporaciones En la oferta de empleo de 2020 se incluye la dotación de 16 agentes de la Policía Local (9 por turno libre y 7 por turno de movilidad) además de un inspector de policía. Unas futuras incorporaciones para una plantilla de la policía municipal que sigue aumentando, ya que esta semana han tomado posesión 12 policías "de ellos 6 juraron o prometieron su cargo por primera vez, 2 del turno de movilidad y 4, que ya han acabado el curso en el IVASPE", según informan desde el Ayuntamiento. Raül Llopis, edil de Seguridad, significa que «hemos incorporado 12 nuevos policías, demostrando, una vez más, que cumplimos los compromisos y que el trabajo, siempre, da sus frutos. Pero, también quiero destacar que, que en la oferta de ocupación pública de 2019, hay 16 plazas más para la policía local. Plazas que junto a la oferta del 2018, se pretenden convocar en los próximos meses por lo que en 2021 podremos incorporar todavía un número superior de policías. Un hecho que supondrá que en cuatro años, hayamos renovado un tercio del total de la plantilla. Sin duda, es indiscutible que la contratación de policías locales es una prioridad para este gobierno».