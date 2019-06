The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Alcoy quemará las hogueras de Zona Nord y Batoi La foguera de la Zona Nord vuelve a la plaza de la Foguera, tras quemarse el año pasado en el aparcamiento del centro de Salud de la Bassa - Todavía no es segura la ubicación de la foguera de Batoi pero será cerca del polideportivo jueves, 13 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (13/06/2019) Alcoy quemará sus hogueras la noche de San Juan en la Zona Nord y en Batoi. La Foguera de la Zona Nord volverá a arder la noche del 23 de junio en su ubicación habitual, en de la plaza de la Foguera, ubicada a las espaldas del polideportivo Caramanxel. También se quemará en la Nit del Ros la del barrio de Batoi, cuyo emplazamiento aun no está definido. La previsión, que apunta la concejala de Participación en funciones, María Baca, es que se queme en el entorno del polideportivo del barrio y al tiempo anima a la participación en unas citas de tantos años. Los vecinos de Batoy recuperan de este modo esta tradición tras unos años sin poder disfrutar de esta 'cremà' y también los de la Zona Nord donde la foguera se quemó el año pasado en el aparcamiento del centro de Salud de la Bassa por primera vez.