DISTINCIONES Alcoy reactiva el proceso para retirar a Trillo el título de hijo adoptivo Guanyar desbloquea la tramitación con la firma de la ponencia que argumenta la medida lunes, 29 de mayo de 2017 Alcoy ha reactivado el proceso para retirar el título de hijo adoptivo a Federico Trillo, paralizado desde finales de marzo por desavenencias entre el Gobierno del PSOE y el principal partido en la oposición, Guanyar Alcoi. La confluencia ha firmado la ponencia para seguir adelante con el procedimiento que debe acabar con el ex ministro de Defensa fuera del cuadro honorífico del Ayuntamiento. La plataforma insiste en sus discrepancias con el texto propuesto por el PSOE y lamenta que los socialistas no hayan cumplido su compromiso de “consensuar un documento con el resto de formaciones políticas”. Recalca Guanyar que la propuesta del PSOE es muy “complaciente” con el ex ministro. La confluencia sostiene que pese a estas diferencias ha primado el interés general y ha firmado la ponencia para desencallar el proceso.