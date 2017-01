The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Alcoy reanuda las clases el viernes El Ayuntamiento suspende la Romería a Sant Antoni y Muro aplaza la Fireta al siguiente fin de semana jueves, 19 de enero de 2017

AUDIO Hora 14 Alcoy (19/01/2017) Los alumnos de Alcoy regresarán este viernes a las aulas. Así lo ha acordado el Ayuntamiento tras una reunión con los responsables de las fuerzas de Seguridad y de Protección Civil. Ante la disminución del nivel de alerta por nieve y la predicción de lluvia para las próximas horas, los colegios van a recuperar la normalidad en el último día de la semana. El alcalde, Antonio Francés, ha explicado que las clases se reanudan después de dos días. El Ayuntamiento suspendió las clases a primera hora del miércoles para Infantil y Primaria. Las clases de Secundaria habían comenzado antes de que se iniciase la nevada. En la reunión con el personal de seguridad el Ayuntamiento de Alcoy ha decidido suspender todos los actos de la festividad de Sant Antoni, incluida la Romería del domingo. El Economato de Cáritas no abrirá este jueves. Las parroquias de Santa Rosa y Batoy ofrecerán ayuda a personas en situación de extrema necesidad. Aplazada la Fireta de Muro En Muro, el Ayuntamiento ha acordado aplazar la Fireta de Sant Antoni, que debía comenzar este viernes. “Hemos hablado con los expositores y, ante la predicción de lluvias, hemos pensado que lo mejor es posponerla para el siguiente fin de semana”, ha detallado a RADIO ALCOY el alcalde, Francesc Valls. El certamen se desarrollará del 27 al 29 de enero.