The examples populate this alert with dummy content

SALUD PÚBLICA Alcoy rebaja el nivel de cloro y reabre los surtidores Sanidad exige evitar el estancamiento de agua en la red pública y mantener el control sobre las instalaciones de riesgo viernes, 16 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/12/2016) más información Alcoy pacta con Sanidad reducir las restricciones contra la legionela El Ayuntamiento de Alcoy ha anunciado que la ciudad recobra la normalidad tras más de una década de medidas extraordinarias para evitar brotes de legionela. Las fuentes ornamentales volverán a funcionar y la empresa Aqualia ha comenzado a rebajar el nivel de cloro en la red pública. La Conselleria de Sanidad, sin embargo, exige medidas a cambio de levantar las restricciones: obras para eliminar el estancamiento de agua en la red y mantener vigente los controles sobre las instalaciones de riesgo de propagar la bacteria. El alcalde, Antonio Francés, ha explicado que la empresa Aqualia ha comenzado a rebajar el nivel de cloro en la red pública, que de una proporción de 1,2 partes por millón, oscilará entre 0,8 y 1, dentro de los parámetros recomendados por la Organización Mundial de la Salud. "Empezamos a recuperar la normalidad con medidas que tienen una repercusión importante para la ciudad, que actualmente tiene una incidencia de legionela por debajo de la media española y valenciana", ha manifestado el alcalde. En cuanto a los surtidores, tras el visto bueno de Sanidad, el Ayuntamiento va a abrir la semana que viene las fuentes de La Glorieta y del jardín sindical de L’Alameda. Antes de final de año abrirá la del Parterre y en enero la de La Rosaleda. "Debemos sustituir el material que se ha deteriorado por falta de uso, como los sistemas de bombeo o los depósitos", ha señalado Jordi Martínez, concejal de Medio Ambiente, quien ha admitido que la reapertura del surtidor de la plaza de España tardará entre dos y tres meses. A cambio de estas rebajas en el protocolo de prevención de la legionela, Sanidad exige condiciones: la básica, eliminar posibles puntos de estancamiento de agua en la red pública. Estas mejoras en la red de agua rebasará los 350.000 euros, mientras que la reapertura de fuentes costará unos 10.000 sin contar la de la plaza. Otro de los compromisos del Ayuntamiento ante la conselleria es mantener el control sobre las instalaciones de riesgo. El Ayuntamiento sigue negociando para que en 2017 dejen de aplicarse medidas especiales para asfaltar y limpiar las calles.