POLÉMICA Alcoy rechaza los antiguos juzgados como pago por el nuevo Palacio de Justicia El Ayuntamiento defiende que la sede de la plaza de al-Azraq pasa a ser municipal en cuanto deje de tener uso judicial - Guanyar Alcoi denuncia la descoordinación entre el Gobierno y la conselleria miércoles, 17 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/05/2017) El Ayuntamiento de Alcoy no acepta el edificio de los antiguos juzgados, en la plaza de al-Azraq, como pago por la construcción del nuevo Palacio de Justicia, en la zona Centro, una opción sugerida el lunes, durante su visita a la ciudad, por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. El Gobierno ha reclamado a la conselleria que ceda el edificio al Ayuntamiento, tal y como estipula una cláusula en el contrato por el que la ciudad cedió en 1976 el solar sobre el que el Ministerio de Justicia construyó el juzgado. La inviabilidad de la propuesta de la consellera –que citó los antiguos juzgados como algunos de los bienes que la Generalitat puede ofrecer para pagar el nuevo palacio- la ha denunciado Guanyar Alcoi. Su portavoz, Estefanía Blanes, ha recordado que el alcalde, Antonio Francés, rechazaba en 2010, cuando lideraba la oposición, la opción de la permuta para compensar los tres millones de euros invertidos por el Ayuntamiento en la construcción de un edificio judicial pese a que carecía de competencias para hacerlo. Aludía entonces el actual alcalde a la cláusula que señalaba que el edificio revertería automáticamente en el Ayuntamiento cuando cesase el uso judicial. Un informe del profesor de Derecho Administrativo Gabriel Doménech, encargado en 2011 por el PSOE, insistía en esta tesis. La concejal de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano, ha explicado en La tertulia de RADIO ALCOY que el Gobierno defiende la aplicación de esa cláusula. Según ha detallado, el Ayuntamiento ya ha solicitado por escrito que revierta el edificio. “No vamos a dejar de defender que ya es nuestro”, ha dicho. La concejal ha señalado, no obstante, la existencia de jurisprudencia que en casos similares ha otorgado la propiedad a las comunidades autónomas. “La consellera lo sabe y me imagino que por eso lo dijo. Ella debe defender sus intereses, como nosotros defenderemos los del Ayuntamiento”, ha manifestado. Guanyar Alcoi ha criticado a raíz de esta polémica la “descoordinación” entre el Gobierno de Alcoy y la Conselleria de Justicia sobre la fórmula para recuperar la inversión. “No sabemos cómo vamos a recuperar el gasto millonario que hicimos los alcoyanos y ahora se plantean fórmulas imposibles que no nos llevan a ningún lado”, ha protestado Blanes.