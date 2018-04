The examples populate this alert with dummy content

POLITICAS INCLUSIVAS Alcoy recibe 877.900 euros para programas y recursos sociales La aportación de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas al conjunto de la comarca asciende a 2,7 millones de euros miércoles, 04 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/04/2018) El desarrollo de programas y mantenimiento de recursos sociales recibe este año un 33,3% más que el año anterior, según ha destacado Compromís. La Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que encabeza Mónica Oltra, ha destinado 877.900 euros frente a los 658.171 euros del año pasado. En Alcoy todas las líneas de subvención crecen respecto al año pasado. El Plan Concertado de Servicios Sociales pasa de los 529.450 euros del año pasado a 764.450 euros. Las líneas de atención a la infancia SEAFIS del ayuntamiento tendrán este año una subvención de 61.050 euros mientras que el año pasado recibieron 56.700 euros. Las oficinas PANGEA para inmigrantes contarán con 10.000 euros de subvención. La comarca recibirá 2,7 millones de euros para el desarrollo de programas y recursos sociales de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. La cifra crece un 23,5%. Por líneas nominativas, el Plan Concertado de servicios sociales tendrá una subvención de 1.595.030 euros, las residencias y los centros de día de personas mayores 978.820 euros y las oficinas de atención a personas inmigrantes PANGEA recibirán una subvención que asciende a 10.000 euros, además de otros planes de integración social que también recibirán subvenciones.