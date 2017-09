The examples populate this alert with dummy content

COLOR ROAD Alcoy recibe la primera edición con más de 1500 inscritos La primera edición de la Color Road en Alcoy será un éxito de participación cesta de 1600 corredores participarán en esta edición viernes, 29 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/09/2017) No se esperaban estas cifras, pero se han conseguido. Cerca de 1600 participantes tomarán la salida el sábado de la primera edición de la Color Road en Alcoy. Una fiesta que conjuga diversión, música y ocio para toda la familia. Además de los inscritos cualquier persona puede disfrutar del evento que comenzará el sábado día 30 de septiembre a las 17.00 horas en la plaza de Al- Azraq. A las 19.00 horas comenzará la carrera , no competitiva, de 5 km. Y en la que en cada kilómetro tendrá un arco en el que el color con “polvos holi” será el protagonista. Cuando termine, alrededor de las 20.00 horas, la fiesta 40 Principales Alcoy ( 96.3 fm) , seguirá has las 22.00 horas. Una tarde inolvidable que no te puedes perder y que es la primera vez que se realiza en Alcoy.