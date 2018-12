The examples populate this alert with dummy content

SUBVENCIÓN Alcoy recibirá más de 27.000 euros gracias al pacto contra la violencia de género La concejal de Igualdad y Bienestar Social, Aroa Mira, afirma que convocará la mesa de igualdad para estudiar las acciones a las que destinar este dinero viernes, 28 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/12/2018) Alcoy recibirá una cantidad superior a los 27.000 euros gracias al pacto de estado que se ha establecido contra la violencia de género. Con este pacto de estado los ayuntamientos recuperan competencias con motivo de las campañas contra la violencia de género y por ello se cuenta con esta partida de 27.423’21 euros para llevar a cabo una serie de acciones al respecto. Aroa Mira, concejal de Igualdad y Bienestar Social, ha explicado el proceso a seguir "al pasar las Navidades convocaremos la mesa de igualdad para definir el destino de este dinero". Algunos proyectos o programas a los que pueden destinar esta cantidad de dinero son la realización de campañas de sensibilización y prevención de cualquier forma de violencia contra las mujeres, promover las unidades de apoyo locales o las mesas de coordinación, reforzar los servicios municipales en esta materia, la formación especializada de profesionales en esta disciplina en el ámbito local o el refuerzo de la policía local y de los puntos de encuentro familiar.