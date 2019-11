The examples populate this alert with dummy content

RECONOCIMIENTO Alcoy recoge el Premio Ondas para Camilo Sesto El alcalde, Antonio Francés, y el director de Radio Alcoy, Juan Jordá, agradecen la distinción que formará parte del museo que unirá al cantante con su ciudad natal para siempre jueves, 14 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Camilo Sesto ha recibido, a título póstumo, el reconocimiento del Premio Ondas a su trayectoria musical. Tony Aguilar y María Teresa Campos han sido los encargados de entregar la distinción al cantante, que en su nombre han recogido Antonio Francés, alcalde de Alcoy, y Juan Jordá, director de Radio Alcoy. “Quien realmente tendría que estar sobre este escenario, y así estaba previsto, es Camilo Blanes, Camilo Sesto, pero el destino no quiso. Es un orgullo y honor estar aquí en su representación”, así ha iniciado el discurso de agradecimiento Juan Jordá, en nombre de toda la ciudad por este reconocimiento "al alcoyano más universal, a un artista único, cantante, compositor, productor musical”. Jordá ha recordado que la trayectoria musical premiada por los Ondas tuvo sus inicios en EAJ12 Radio Alcoy. “Estamos aquí –prosiguió- porque Camilo decidió legar al Ayuntamiento de Alcoy, a su pueblo, todos sus premios, reconocimientos y objetos personales para hacer un museo dedicado a Sesto, que hará que el nombre de Alcoy y el de Camilo permanezcan unidos para siempre”. Este Premio Ondas “formará parte del legado y les emplazo a que en 2021 nos podamos ver en Alcoy disfrutando del museo en honor a Camilo que tendrá sus puertas abiertas”, concluyó Jordá. Una fuerte ovación ha abrazado el homenaje a Sesto. Tras recoger el caballo alado, el alcalde, Antonio Francés, ha explicado en declaraciones a la Cadena Ser, que el museo que proyecta la ciudad es que sea "vivo, que se pueda interactuar, que sea atractivo y a la altura de Camilo Sesto".