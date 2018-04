The examples populate this alert with dummy content

REMODELACIÓN Alcoy recorta un 42% las ayudas del plan Inmpuls El Ayuntamiento ajusta el programa de dinamización económica a la demanda real de los emprendedores sábado, 07 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/04/2018) El Ayuntamiento de Alcoy ha recortado un 42% las ayudas del plan Inmpuls, el programa municipal de dinamización económica. El Gobierno ha presentado al Consejo Económico y Social la remodelación del plan, que persigue ajustarse a la demanda real de los emprendedores. Los 75.000 euros consignados en los últimos años, parte de los cuales quedaba sin ejecutar, se quedan en 43.500 euros este 2018. Los cambios implican una reducción en las líneas de subvención, que se centran en las tres que más demanda han recibido desde que el Gobierno, del PSOE, puso en marcha el plan, en 2012. Las ayudas se centran en el alquiler de locales, el apoyo a proyectos emprendedores y la creación de microempresas. El pasado año, el plan otorgó 42 ayudas por un valor total de 44.000 euros. Este año, las ayudas se concederán a través de un proceso de concurrencia competitiva. El concejal de Empresa, Manuel Gomicia, ha razonado que el plan “evoluciona para adecuar las ayudas municipales a lo que realmente necesitan aquellos que han apostado su capital y tiempo para crear negocios y puestos de trabajo en la ciudad”. Gomicia ha defendido que el “éxito” del plan radica en su “capacidad de adaptación” y en el “seguimiento de los negocios”. A la línea de ayudas que financia al alquiler de locales (@rrend Alcoi) pueden optar las nuevas empresas instaladas en Alcoy desde octubre de 2017. Con un presupuesto global de 8.500 euros, esta modalidad puede cubrir hasta el 40% del alquiler, con un límite de 300 euros durante un máximo de 5 meses. La línea de apoyo a emprendedores (@emprende) dispone de 25.000 euros, aparte de ofrecer a los proyectos empresariales en fase de desarrollo la tutorización desde el Ayuntamiento, el CEEI, la Cámara de Comercio y el campus de Alcoy de la UPV. Por último, la modalidad de microempresas (@micro) establece un tope de 10.000 euros para los negocios creados desde octubre de 2017 que no superen los 10 empleados. Esta última línea sufraga gastos notariales, registrales o de asesoría, así como de promoción, integración de la factura electrónica o la cuota del seguro de autónomos. “Hemos hecho balance y hemos trabajado las ayudas para adecuarlas a las necesidades de quienes quieren emprender en un entorno empresarial muy cambiante”, ha resumido Gomicia.