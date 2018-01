The examples populate this alert with dummy content

125 ANIVERSARIO Alcoy recuerda el Tren dels Anglesos El Ayuntamiento, tras rehabilitar la antigua locomotora, instala un panel para realzar el impacto que el servicio generó en la ciudad en 1893 viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp más información La comarca revive la memoria del Tren dels Anglesos El día después de que se cumpliesen los 125 años de la inauguración del servicio ferroviario entre Alcoy y Gandia el Ayuntamiento de Alcoy recuperó este jueves una parte de la memoria del tren. El de Els Anglesos, bautizado así porque fue construido y financiado por una compañía británica que desde las islas vio el potencial negocio que ofrecía la industriosa Alcoy. Para conmemorar el aniversario, el Ayuntamiento descubrió una placa informativa en la recién rehabilitada locomotora de la plaza de al-Azraq. La relevancia del tren y de la conversión de la antigua vía en ruta cicloturística quedó de manifiesto en la proyección del documental Serpis de ferro y la posterior mesa redonda celebrada en el centro social de la Zona Norte. Un centenar de personas asistió al acto central del aniversario, celebrado ante la antigua máquina Villalonga, una de las dos que actualmente se conservan. El alcalde, Antonio Francés, resaltó que el tren fue un “avance hacia la modernidad” que dio posibilidad de exportar a todo el mundo los productos fabricados en Alcoy. La placa instalada, con los datos básicos de aquel tren, “explica a las nuevas generaciones lo que representó para la modernización y los avances sociales y económicos”. Francés también subrayó que la rehabilitación de la máquina “dignifica” la memoria del tren. Junto al alcalde estuvo José Valls, jefe de estación e hijo de ferroviario. En los años 40, cuando comenzó a trabajar, no había coches. El tren era el centro. Una situación que contrasta con la actualidad. “La Generalitat no tiene un duro y ni siquiera hay un autobús entre Alcoy y Gandia”, criticó. El alcalde reconoció el “déficit” de infraestructuras que históricamente ha padecido la ciudad.